Уралец пытался украсть из магазина спортивные «треники», но попал в полицию

Парня поймали и передали в руки полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске, что в Свердловской области, минувшим вечером сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который пытался украсть из магазина спортивную одежду. После того, как продавцы нажали тревожную кнопку, на место тут же направили группу задержания.

- Оперативно прибыв на объект, росгвардейцы задержали на выходе из торговой точки двух мужчин 36 и 26 лет, находившихся в состоянии опьянения, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Оказалось, что 26-летний парень зашел в примерочную и надел под свою одежду два спортивных костюма, комплект спецодежды и олимпийку. И в такой многослойной «экипировке» попытался покинуть магазин, не оплатив товар. Обоих мужчин вовремя поймали и передали в руки полиции.