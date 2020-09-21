В Екатеринбурге от гриппа привились 456 тысяч горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области три недели назад стартовала масштабная прививочная кампания. На сегодняшний день, 21 сентября, в Екатеринбурге вакцинировались порядка 456 тысяч горожан – это около 45% от плана. Цифры во время брифинга озвучил главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Александр Харитонов.

- Охват населения на утро 21 сентября составляет 29%. Этого пока недостаточно. Мы должны принять все меры, чтобы население было максимально привито против гриппа, - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, на этой неделе в городе зафиксировали 16600 случаев респираторных заболеваний. Это на 14% больше, чем за прошлую неделю. Но это, по словам специалиста, незначительный рост, поскольку в период конца сентября – начало октября всегда наблюдается подъем заболеваемости.