В Кольцово возобновляются прямые рейсы в Омск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В международном аэропорту Кольцово возобновляются регулярные прямые рейсы в Омск. Летать уже с начала октября начнет авиакомпания UTair. В пути между Екатеринбургом и Омском придется провести два часа.

- Рейсы запланированы с 1 октября дважды в неделю на самолете ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров. Вылет в Омск — по четвергам и воскресеньям в 11:40 местного времени, обратный вылет в Екатеринбург — в 15:30 местного времени в указанные дни, - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Напомним, в Омск самолеты летали вплоть до мая этого года, но из-за пандемии коронавируса прекратили.