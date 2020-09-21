На Среднем Урале тепло дали 83% школ, больниц и детсадов

В Свердловской области завершается первый этап отопительного сезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 сентября в Свердловской области начался первый этап отопительного сезона. В первую очередь, тепло дают объектам социальной сферы: больницам, школам и детским садам. К утру 21 сентября в регионе отапливается 83% объектов. Кроме того, батареи включили также 50% жилфонда.

- Теплоснабжением обеспечено больше 44 миллионов «квадратов» жилья и 4991 учреждение соцкультбыта: 931 школа (83%), 1498 детских садов (88,43%), 900 больниц (83,3%), 922 учреждения культуры (77,5%), 139 интернатов (87,42%) и больше 600 прочих учреждений соцсферы (73,2%), - рассказали в региональном департаменте информполитики.

В Екатеринбурге на сегодняшний день тепло дали 27% жилых домов и 78% учреждений социальной сферы. Мы публиковали подробный график отопительного сезона. Его можно посмотреть здесь.