«Автомобилист» в овертайме обыграл омский «Авангард»

Для "Автомобилиста" это уже шестая победа подряд. Фото: ХК "Автомобилист"

Сегодня началась новая домашняя серия для екатеринбургского «Автомобилиста». Наши хоккеисты дома принимали омский «Авангард».

Встреча завершилась победой хозяев – 4:3. Обыграть гостей нашим хоккеистам удалось лишь в овертайме.

В первом периоде ни одна из команд не смогла закончить атаку голом. Первую шайбу удалось забросить лишь в начале второго периода. Отличился игрок «Авангарда» Корбан Найт. Но вскоре Михаилу Мамкину удалось сравнять счет, получив точную передачу у ворот гостей. Второй период закончился при счете 1:1.

В третьем периоде вывести вперед «Автомобилист» сумел Чэй Геноуэй – 2:1. Но гости не планировали сдаваться. У «Авангарда» вновь отличился нападающий Корбан Найт – 2:2. После удачного броска Алексея Емелина омичам и вовсе удалось вырваться вперед – 2:3.

Лишь за несколько минут до конца основного времени матча Станиславу Бочарову удалось сравнять счет. В итоге игроки «Автомобилиста» получили шанс порадовать болельщиков на домашнем льду.

Автором победной шайбы стал Алексей Макеев.

«Автомобилист» одержал уже шестую победу подряд.