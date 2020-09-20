Суд отправил в СИЗО бывшего начальника УМВД Екатеринбурга

В последние годы силовик занимал пост министра внутренних дел Карачаево-Черкесии. Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике

В Москве суд арестовал бывшего начальника УМВД Екатеринбурга, генерал-майора Игоря Трифонова. Его подозревают в получении взятки.

Согласно решению Мещанского суда столицы, силовик пробудет под стражей два месяца, передает РЕН-ТВ.

За несколько дней до задержания Игоря Трифонова сотрудники ФСБ пришли за экс-руководителем ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Валерием Нечаевым. Его чекисты и сотрудники СКР подозревают в покушении на получение взятки.

Игорь Трифонов возглавлял УМВД Екатеринбурга с 2011 по 2017 годы. В последние годы он занимал пост министра внутренних дел Карачаево-Черкесии.