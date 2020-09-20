Представился сотрудником банка: екатеринбуржцев перевел мошеннику 450 тысяч рублей

Преступников ищут полицейские из 12-го отдела полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатеринбуржец перевел мошенникам более 450 тысяч рублей. Мужчина попался на уловки IT-аферистов и перевел жуликам крупную сумму со своей банковской карты.

Силовики узнали о случившемся после того, как 55-летний пострадавший пришел в отдел полиции №12 и рассказал, что 4 сентября ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что со счетов екатеринбуржца в настоящий момент списываются деньги.

Напугав жертву, «сотрудник банка» рассказал, что нужно срочно заблокировать сомнительные транзакции. Для этого он попросил сообщить ему секретные коды, полученные через смс-уведомления.

После того, как со счетов доверчивого екатеринбуржца списалось больше 450 тысяч рублей, он понял, что стал жертвой мошенников.

- По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 12 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации («Мошенничество, совершенное в крупном размере»), - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Полиция в очередной раз предупреждает: если вам звонит незнакомец и под видом сотрудника службы безопасности банка заставляет сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты, нужно сразу закончить разговор. После этого нужно позвонить по официальным телефонам клиентской поддержки, а также обратиться в полицию.