Торопился в компьютерный клуб: в Екатеринбурге Ford Focus сбил школьника

ДТП произошло напротив "Мегаполиса". Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 12-летний школьник, торопившийся в компьютерный клуб, угодил под колеса легковушки.

Все произошло 19 сентября 18:35 напротив дома № 188 ул. 8 Марта.

- По предварительной информации, 27- летняя женщина-водитель автомашины Ford Focus, при проезде регулируемого перекрестка ул. 8 Марта – Циолковского на зеленый сигнал светофора допустила наезд на 12-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на самокате слева направо по ходу движения транспортного средства на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Инспекторам женщина рассказала, что она ехала со скоростью примерно 50 км/ч со стороны Щорса в сторону Авиационной. Когда она проезжала регулируемый перекресток 8 Марта и Циолковского, слева выехали три мальчика на самокатах. Причем школьники выехали на перекресток на красный сигнал светофора. Двое ребят успели проскочить, а вот третий ребенок – нет. Водитель Ford Focus пыталась экстренно затормозить, но это не помогло и школьник угодил под колеса легковушки.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сотрудники ГИБДД установили, что мальчики ехали в компьютерный клуб, расположенный около ТЦ «Мегаполис». Приближающийся автомобиль школьник заметить не успел.

Мальчика госпитализировали в больницу. Медики констатировали у него ушиб мягких тканей головы и ссадины левого плеча. Вскоре школьника отпустили домой.

Госавтоинспекция просит родителей поговорить с детьми и рассказать им о нормах безопасного поведения на дороге. В частности, в доступной форме объяснить детям об обязанностях пешеходов, повторить с ним основные правила перехода проезжей части, а также значения дорожных знаков и сигналов светофора.