В Екатеринбурге на перекрестке перевернулся внедорожник

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Сегодня днем, 19 сентября, в Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух легковушек. Столкнулись автомобили на перекрестке улиц Космонавтов – Баумана. В результате аварии одна из машин перевернулась. На место сразу же выехала бригада скорой помощи и инспекторы ГИБДД.

«Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу подтвердили информацию об аварии и отметили, что все обошлось, к счастью, без пострадавших.

- В результате аварии никто не пострадал, только железо, - рассказали в ведомстве.