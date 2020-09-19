Больше 60% школ, детсадов и больниц Екатеринбурга подключили к теплу Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 сентября в Екатеринбурге начался отопительный сезон. В первую очередь тепло дают социальным учреждениям – больницам, детским садам, школам. По данным на 18 сентября, в столице Урала уже подключили 68% школ и больше 60% детсадов и больниц.

Все объекты соцсферы должны получить тепло вплоть до 22 сентября, до второго этапа подачи тепла, который пройдет с 23 по 30 сентября.

- Ко времени заседания штаба в городе также было подключено к теплоснабжению порядка 20% жилья, - отметил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко. – Решение о запуске тепла в многоквартирные дома принимают собственники помещений и УК, обслуживающие объекты жилфонда, и, как правило, с целью экономии своих средств они подключаются к концу второго этапа.

Ранее «Комсомолка» публиковала подробный график подачи тепла во все районы Екатеринбурга. Его можно изучить здесь.