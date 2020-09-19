Ударился головой о поручень: в Екатеринбурге шестилетний мальчик упал в автобусе

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим днем, 18 сентября, в центре Екатеринбурга, на остановке прямо напротив ТРЦ «Гринвич» произошло серьезное ДТП, в котором пострадал шестилетний мальчик, пассажир автобуса №57А. Водитель общественного транспорта, отъезжая от остановки, резко затормозил, и ребенок, находясь в салоне, упал.

Мальчик ехал вместе с мамой. Во время падения он сильно ударился головой о поручень. Прибывшая бригада медиков констатировала у него ушиб переносицы. Ребенка доставили в ДГКБ №9, где после осмотра отпустили домой.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- По словам 41-летнего водителя автобуса, стаж которого составляет два года, в соседнем ряду двигался легковой автомобиль, который начал резко перестраиваться перед ним, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса был вынужден экстренно затормозить.

Полицейские по факту ДТП начали дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение. Госавтоинспекция еще раз напоминает о необходимости соблюдать ПДД и в общественном транспорте держаться за поручни.