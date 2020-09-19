На Ural Music Night в Екатеринбурге прививки от гриппа поставили 233 человека

Прививку от гриппа могли поставить все желающие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 18 на 19 сентября в Екатеринбурге прошел долгожданный фестиваль Ural Music Night. В этом году из-за пандемии коронавируса его пришлось несколько раз переносить. К тому же, на всех 50 площадках строго следили за масочным режимом, а для того, чтобы послушать музыкантов, необходимо было заранее зарегистрироваться.

Кроме того, власти Екатеринбурга на трех самых крупных площадках установили передвижные медицинские пункты, ФАПы, где можно было поставить прививку от гриппа. Волонтеры-медики областного медколледжа помогали врачам в организации процесса и рассказывали о профилактике гриппа.

- Прививки всем желающим ставили у Театра драмы, возле ККТ «Космос» и в ЦПКиО, - уточнили в региональном оперштабе. – Всего за вечер вакцинировались 233 человека.

Кстати, мы опубликовали большой репортаж с фотографиями о том, как прошла «Ночь музыки» в этом году. Смотреть и искать на фото себя – здесь.