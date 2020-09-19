Ural Music Night в Екатеринбурге посетили 170 тысяч человек

Фестиваль три раза переносили из-за коронавируса, однако он, наконец, состоялся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшей ночью в Екатеринбурге, наконец, состоялся долгожданный фестиваль Ural Music Night. Его переносили аж три раза: изначально, по традиции, он должен был пройти в конце июня. Но пандемия коронавируса решила иначе. Поэтому фестиваль прошел в ночь с 18 на 19 сентября. Было холодно, площадки были полупустыми из-за ограничений по количеству человек, и гостям, прежде чем слушать музыку, нужно было зарегистрироваться заранее.

«Комсомолка» собрала для вас большой репортаж о том, как это было. Его можно почитать здесь.

Вместе с тем, изначально организаторы «Ночи музыки» планировали, что на площадки придут порядка 100 тысяч человек. Однако цифра значительно увеличилась.

- Команде продюсерского центра «ЛАД», вопреки всем известным нам обстоятельствам, удалось организовать мероприятие так, что на него пришли почти 170 тысяч человек, - написал на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев. - На 50 площадках выступили 2000 музыкантов, а трансляцию концертов в интернете посмотрели больше 2 миллионов человек.

Все меры предосторожности были соблюдены: на входе на площадку обязательно нужно было надевать маску. Кроме того, в некоторых местах можно было даже поставить бесплатную прививку от гриппа.