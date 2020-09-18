На Урале сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным мотоциклистом

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале, в поселке Полуночном сотрудники ГИБДД во время службы обратили внимание на мотоциклиста, который ехал без шлема. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, чтобы проверить документы. Но мужчина увеличил скорость и промчался мимо. Сотрудники ГИБДД сели в машину и начали преследовать нарушителя.

Задержать мотоциклиста удалось на улице Чапаева. Водителем мотоцикла оказался 40-летний местный житель. В разговоре с ним сотрудники ГИБДД выяснили, что водительское удостоверение мужчина никогда не получал. Заметив запах, исходящий от водителя, госавтоинпекторы предложили ему пройти освидетельствование на приборе, результат которого зафиксировал у водителя алкогольное опьянение 0,881 мг/л.

- В отношении нарушителя сотрудниками ДПС составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, и не имеющим права управления, а мототехника была задержана и помещена на специализированную стоянку, - рассказали в УГИБДД по Екатеринбургу.

Добавим, что все выходные сотрудники ГИБДД Свердловской области будут проводить рейды и проверки транспорта. Госавтоинпекторы будут проверять водителей на алкоголь и на наличие прав.