На объектах Свердловской магистрали установили мемориальные доски в память о героях-железнодорожниках

Фото: предоставлено СвЖД

На Свердловской магистрали увековечили память железнодорожников – героев Великой Отечественной войны. Среди них есть и те, кто совершал подвиги на фронте, и те, кто трудился в тылу.

В честь 75-летия Победы на зданиях предприятий, где в свое время работали железнодорожники, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, а также полные кавалеры ордена Славы, было установлено 10 мемориальных досок. Памятные знаки появились на фасадах депо и других объектов в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ишиме, Кишерти, Кузино, Туринске, Артемовском, на станции Чайковская.

Фото: предоставлено СвЖД

Один из них установлен на здании Свердловск-Пассажирской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры в память о путевом обходчике Максиме Афанасьевиче Казанцеве. Во время войны, благодаря его инициативе, из путевых обходчиков участков и членов их семей были организованы бригады для бесперебойного ремонта пути. К 1944 году на сети железных дорог насчитывалось уже 5080 «казанцевских» бригад. Это начинание получило продолжение и в послевоенное время. В ноябре 1943 года Максиму Афанасьевичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Табличка памяти помощника машиниста паровоза Михаила Николаевича Гурьева размещена на фасаде служебно-бытового комплекса эксплуатационного локомотивного депо Ишим, где он трудился после окончания училища и до начала войны. Звание Героя Советского Союза Михаилу Николаевичу было присвоено во время службы в действующей армии, за отличие в Висло-Одерской операции, при прорыве оборонительной полосы на реке Висла в районе Пулавского плацдарма (Польша).

Фото: предоставлено СвЖД

Еще одна мемориальная доска увековечила имя полного кавалера ордена Славы Кирилла Григорьевича Корепанова: ее разместили на здании административного корпуса локомотивного депо Артемовский, откуда он ушел на фронт. Ордена механик-водитель Корепанов получил за участие в освобождении города Нарва и Нарвских высот, сражения в Прибалтике и на Сандомирском плацдарме.

В память о вкладе, который внесли в Победу медицинские работники, мемориальная доска установлена на здании поликлиники ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург». С сентября 1941 года по сентябрь 1945-го там размещался эвакогоспиталь № 3861. В годы войны в его работе принимали участие такие знаменитые врачи, как Аркадий Тимофеевич Лидский, Василий Михайлович Каратыгин. В его стенах осваивались передовые технологии лечения и реабилитации раненых, восстановительные операции (в том числе для пациентов с ампутацией).