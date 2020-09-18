Ездят без прав и с неисправностями: в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проверили таксистов

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД совместно с Министерством транспорта Свердловской области проверили рейд по контролю за пассажирскими перевозками. За четыре часа госавтоинспекторы проверили работу больше 80 водителей такси.

- Основной его целью стало пресечение фактов нелегальных перевозок такси, а также контроль за соблюдением законодательства в сфере таксомоторных перевозок официальными перевозчиками, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Среди остановленных для проверки таксистов 10 перевозили пассажиров с нарушением установленных требований. В пяти случаях водители ездили, не взяв с собой права или стразовой полис. У двух автомобилей были выявлены технические неисправности. Также, сотрудниками ГИБДД зафиксирован случаи, когда водитель вовсе не имел права на управление автомобилем. Еще у одного таксиста была незаконно нанесена цветографическая схема. Эти водители привлечены к административной ответственности.

С начала года госавтоинспекторами Екатеринбурга проведено 22 рейда по контролю за пассажирскими перевозками. За это время выявлены 153 водителя-нарушителя, осуществляющих перевозку пассажиров.