В Екатеринбурге более 60 процентов детсадов, школ и больниц Екатеринбурга получили тепло

К 22 сентября тепло станет во всех социальных объектах Екатериньбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге проходит первый этап подключения к теплу, который должен завершиться к 22 сентября. В первую очередь батареи должны стать горячими в социальных объектах города. Так, к сегодняшнему дню тепло получили 68% школ, более 60% детских садов и больниц. Об этом рассказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.

- В городе также было подключено к теплоснабжению порядка 20% жилья. Решение о запуске тепла в многоквартирные дома принимают собственники помещений и управляющие компании, обслуживающие объекты жилищного фонда, и, как правило, с целью экономии своих средств они подключаются к концу второго этапа, - заметил Владимир Гейко.

Напомним, что подключение потребителей осуществляется согласно графику в два этапа: первый этап с 15 по 22 сентября и второй этап с 23 по 30 сентября. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Отопительный сезон стартовал по всей Свердловской области. Из 94 муниципалитетов 85 уже запустили процесс пуска тепла. В остальных тепло начнут давать сегодня, в выходные и в начале будущей недели – это Березовский, Каменск-Уральский, Арамиль, Невьянск и несколько сельских поселений.