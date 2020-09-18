В Свердловской области возобновили диспансеризацию и профилактические осмотры

Фото: департамент информационной политики

Медицинские организации Свердловской области возобновили проведение диспансеризации, диспансерного наблюдения и профилактических медицинских осмотров. Также начали работать центры здоровья. Напомним, что прием пациентов на профилактические мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса не проводили больше пяти месяцев. Медицинские организации должны будут соблюдать методические рекомендации.

- В соответствии с временными методическими рекомендациями медицинские организации должны принять все необходимые защитные меры: маршрутизировать потоки пациентов, на входе установить дозаторы с кожным антисептиком и измерять температуру бесконтактным способом, нанести сигнальную разметку в 1,5 метра, - рассказали в департаменте информационной политики.

Пройти профилактический осмотр и диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства только при полном отсутствии симптомов вирусного заболевания. Кроме того пациентам необходимо соблюдать меры безопасности: носить защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Записаться на диспансеризацию можно через регистратуру.