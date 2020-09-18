Министр ЖКХ опроверг информацию о строительстве мусороперерабатывающего завода в Дегтярске

Мусор из Екатеринбурга не повезет перерабатывать в Дегтярск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов опроверг информацию о строительстве в Дегтярске завода для сортировки образуемых в Екатеринбурге коммунальных отходов. По его словам, сейчас говорить о таких планах преждевременно.

- На сегодняшний день говорить о строительстве завода с привязкой к какой бы то ни было территории нельзя, поскольку никаких решений ни по площадке его размещения, ни по концессионеру, который будет строить и эксплуатировать этот завод, не принято, - объяснил Николай Смирнов.

Как рассказал министр ЖКХ, чтобы определить конкретное место для застройки, необходимо сначала провести гидрогеологических изыскания на всех предполагаемых для этого площадках. Документация по проведению открытого конкурса на право заключения соответствующего соглашения пока только проходит согласование. Сак конкурс пройдет когда об этом распорядятся региональные власти.