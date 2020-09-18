Поймали прохожие: в Екатеринбурге мужчина обчистил инвалида, который просил милостыню

Все произошло на Вильгельма де Геннина, 33 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нетрезвый мужчина совершил довольно гнусную выходку. Он выхватил у инвалида, который просил милостыню, 500 рублей и попытался сбежать. Его успели задержать бдительные прохожие.

Все произошло 17 сентября у «Кировского» по адресу Вильгельма де Геннина, 33.

- Он был пьяный, выхватил деньги и попытался сбежать, но мы его поймали и вызвали охрану, - рассказал «КП» читатель.

В УК «Академический» «КП-Екатеринбург» рассказали, что по этому адресу действительно приезжала служба безопасности района. Оказалось, что дебошир помимо этой выходки еще и пинал припаркованные машины. Приехавшие на место ЧП охранники вызвали полицию. Когда силовики стали проверять документы дебошира, оказалось, что его паспорт был перечеркнут какими-то надписями. В итоге мужчину увезли в полицию.

- По данному факту в ОП 4 УМВД России по городу Екатеринбургу проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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