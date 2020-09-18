Под Екатеринбургом ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и сбежал

Фото: ГИБДД Березовского

Минувшей ночью, 18 сентября, примерно с 03:00 до 04:00 на первом километре трассы поселок Лосиный – поселок Зеленый Дол произошло серьезное ДТП, в котором погиб пешеход. По предварительным данным, неизвестный водитель сбил мужчину, который ехал по дороге рядом с обочиной в попутном направлении.

В результате ДТП мужчина-пешеход 34-х лет от полученных травм погиб на месте происшествия.

- Пешеход являлся жителем поселка Лосиный Березовского ГО Свердловской области, цель его передвижения по проезжей части не установлена, - рассказали в ГИБДД Березовского.

Сейчас по факту смертельной аварии ведется следствие. Полицейские ищут очевидцев, которые могли видеть сбежавшего водителя. Если у вас есть информация, позвоните в дежурную часть ОМВД России по Березовскому по телефону: +7 (34369) 4-75-00 или 02.