На Урале на стройке нашли фугасную авиабомбу

Фото: пресс-служба Росгвардии

Сегодня днем, 18 сентября, в дежурную часть Управления Росгвардии по Свердловской области из регионального МВД поступило очень тревожное сообщение – на стройплощадке в Сысертском районе во время земляных работ нашли предмет, очень похожий на боеприпас.

На место сразу же выехала группа разминирования ОМОН.

- Взрывотехники ОМОН идентифицировали находку как фугасную авиабомбу ФАБ-100 со следами коррозии, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. – Также было установлено, что она не представляет угрозы для жизни и здоровья людей. Боеприпас передали в территориальный орган внутренних дел.