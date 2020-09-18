Свердловский референтный центр Россельхознадзора обнаружил вредителя на сливах, выращенных в Ставрополье

Калифорнийская щитовка на сливе Фото: предоставлено пресс-службой Свердловского референтного центра Россельхознадзора

В испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора проверили образцы слив, отобранных от партий происхождением из Ставропольского края общим весом чуть более 24 тонн. Агрономы отдела карантина растений обнаружили на спелых плодах карантинного вредителя плодовых культур калифорнийскую щитовку Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus. Свидетельства карантинной экспертизы переданы в Управление Россельхознадзора по Свердловской области для принятия дальнейших мер в отношении зараженной продукции.

Родиной вредителя считают Китай и Корею. Впервые ее вредоносность отмечена в Калифорнии в 1873 году. В Россию она, видимо, проникла в начале XX века с саженцами плодовых, завезенных из США, Румынии и Австрии. Поражаемые растения: яблоня, груша, абрикос, персик, слива, черешня, миндаль, боярышник, айва, роза, сирень, липа, береза, ива, хмель, орех грецкий, тополь и др. – всего около 270 видов из 84 семейств. Заселенные вредителем деревья ослабевают, кора трескается и отмирает, листья преждевременно опадают, урожай резко снижается. Поврежденные деревья засыхают. Молодые растения могут погибнуть даже на 2-3 год после заселения.

Для обнаружения щитовки тщательно осматривают стволы, ветви, побеги, листья, плоды. Колонии вредителя характеризуются плотным расположением щитков и наслоением их друг на друга иногда толщиной до 3 мм. Зараженные плоды как вид продукции представляют низкий фитосанитарный риск.