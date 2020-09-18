На Урале пьяному водителю, насмерть сбившему на «зебре» школьницу, грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

На водителя, который 12 сентября в Волчанске, что в Свердловской области, насмерть сбил 15-летнюю школьницу, завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное с оставлением места ДТП». Теперь ему грозит до 5 до 12 лет колонии, а также лишение прав на три года.

- В настоящее время следователем СКР по уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Водителя, который сбил школьницу и сбежал с места аварии, инспекторы ГИБДД поймали в течение часа. До решения суда он будет находиться под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.