В УрФУ нашли пятерых заболевших COVID-19

В УрГУ нашли пятерых заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В гуманитарном институте УрФУ выявили пять случаев заражения коронавирусом. Один из них – у сотрудника. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. Все заболевшие и те, кто с ними контактировал, включая студентов и сотрудников, изолированы.

- На дистанционное обучение переведены отдельные академические группы филологического и психологического департаментов, где обучаются заболевшие, - рассказали в пресс-службе УрФУ. – Качество образования при этом сохраняется. Обязательное условие возвращения на занятия в корпуса – два отрицательных теста на коронавирус.

Напомним, учебный год УрФУ начал в смешанном режиме – потоковые лекции, где скапливается обычно большое количество людей, переведены в режим онлайн, а практические и лабораторные занятия проходят очно.

Кроме того, в учебных и студенческих корпусах у всех проверяют температуру, в зданиях проводится обработка поверхностей, аудиторий и лабораторий. Также сохраняется масочный режим.