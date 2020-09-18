Покупали чипсы, сигареты и торт: в Екатеринбурге будут судить южан-фальшивомонетчиков

Фото: Валерий Горелых

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области отправили под суд двух уроженцев одной из бывших союзных республик, которых обвиняют в сбыте фальшивых купюр. Оба прибыли в Екатеринбург из города Советский, что на территории ХМАО. Одного зовут Мухамед, ему 28 лет, а его ровесника – Давуд.

В один из дней они через интернет-магазин купили партию фальшивых пятитысячных купюр, после чего начали сбывать их в магазинах Первоуральска, Каменска-Уральского и Белоярского района. По словам пресс-секретаря областного полицейского главка Валерия Горелых, выявили и задержали парней специалисты из подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики областного главка и их коллеги из ОВД Каменска-Уральского.

- Группа передвигалась по территории Среднего Урала на автомобиле Volkswagen Touareg. В результате проведенной операции из незаконного оборота полицейские изъяли 8 поддельных купюр достоинством 5000 рублей каждая, - отметил Горелых.

Фото: Валерий Горелых

В итоге, полицейские изъяли у негодяев не только фальшивки, но и трамватическое оружие. Подделки были сделаны на славу: у них имелись и водяные знаки, и даже защитная лента. На молодых людей завели уголовное дело, теперь им грозит до четырех лет колонии.

- Чтобы прибыль от обмана продавцов оказалась максимальной, злоумышленники покупали товары незначительной стоимости, типа чипсов, печенья, минеральной воды или сигарет, лишь однажды потратились на торт, - добавил Горелых.

Областной главк еще раз напоминает, что за фальшивомонетничество грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.