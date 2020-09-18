В Екатеринбурге разработают проект трамвайной ветки до Академического

Строительство трамвайной линии должно начаться уже в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в этом году должно начаться строительство трамвайной ветки до Академического. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории, которая предназначена для строительства линии. Оно опубликовано на официальном портале администрации города.

Как сообщается в документации, новая ветка пройдет от улицы Вильгельма де Геннина до проспекта Академика Сахарова. Разрабатывать проект будет АО Специализированный застройщик «Региональная Строительная Группа – Академическое».

На всей протяженности трамвайной линии планируется обустроить 11 остановок, пешеходные переходы. А на проспекте Вильгельма де Геннина, рядом с перекрестком Тимофеева – Раевского, - разместить разворотное кольцо.

Общая площадь проектируемой территории составит чуть больше 104 гектаров. Строительство обойдется в 1,2 миллиарда рублей.