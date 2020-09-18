Сгорел заживо: в Екатеринбурге газонокосильщик поджег начальника из-за невыплаты зарплаты

Подсудимый, 30-летний ранее судимый житель Екатеринбурга, обвиняется по ст.105 ч.2 п. «д», «е» УК РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде начался процесс по делу 30-летнего газонокосильщика, который, по версии следствия, заживо сжег своего бригадира из-за отказа выплатить дневной аванс. Все произошло 14 сентября 2019 года в Октябрьском районе. Мужчина облил начальника топливом для газонокосилки и поджег зажигалкой.

- На почве ссоры обвиняемый схватил канистру с легоковоспламеняющейся жидкостью, которой заправлялись триммеры, и стал обливать своего начальника с целью поджечь его. Через мгновение обвиняемый осуществил свой замысел и при помощи зажигалки поджёг потерпевшего, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Теперь ему грозит пожизненный срок. Судебное следствие по делу продолжится 30 сентября.