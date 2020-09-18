На Среднем Урале от коронавируса умерли еще 10 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально зарегистрировали еще 10 смертей от коронавируса. Всего их в регионе – 559 погибших. Кроме того, в сегодняшней сводке зарегистрировано 129 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+61).

Общее число заболевших в области – 27554 человека.

- Состояние 82 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находятся в реанимации, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 369. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но есть и хорошие новости: за все время уральским медикам удалось вылечить 21027 человек. Только за сутки из больниц выписали 62 пациента.

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