В 70% многоквартирников Нижнего Тагила дали тепло

Отопительный сезон стартовал 15 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 сентября 2020 года в Нижнем Тагиле стартовал очередной отопительный сезон. К 18 числу тепло появилось в 70% многоквартирных домов города.

Сегодня подачу тепла обеспечивают 38 городских котельных, батареи нагрелись в 1 820 домах. Также теплом обеспечено 64% детских садов Нижнего Тагила. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В мэрии открыли «горячую линию» по вопросам запуска тепла в Нижнем Тагиле. По вопросам можно в течение рабочего дня можно позвонить по телефонам: 8 3435 25 78 92, 25 78 83.

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