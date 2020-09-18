Три дня ютился на сосне: в Екатеринбурге сняли с дерева испуганного котика

Фото: Евгений Зенков

Зоопасатель из Екатеринбурга Евгений Зенков продолжает спасать животных, попавших в беду. На этот раз, минувшим вечером, 17 сентября, ему поступил вызов от испуганной женщины, которая рассказала, что обнаружила своего пропавшего кота на вершине сосны. Оказалось, что за три дня до этого он сбежал из дома после поездки ветклинику. Обнаружила хозяйка его, по ее словам, на ели.

- Ничего хорошего такой вызов не обещал: ель – это всегда трудный случай, в первую очередь потому, что во время подъема по стволу кота обычно практически не видно в густых ветвях, которые у ели идут вплоть до самой верхушки, - объяснил Евгений Зенков.

Но когда волонтер прибыл к месту спасения, оказалось, что дерево, на которое забрался кот, вовсе не ель, а обычная сосна. Потому достать животное не составило труда.