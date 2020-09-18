На Среднем Урале тепло дали в 33% жилых домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 сентября в Свердловской области началось подключение к теплоснабжению. На сегодняшний день, подача тепла осуществляется в 85 муниципалитетах. Батареи нагрелись уже в 33% жилых домов и в 60% учреждений соцсферы.

- Самые высокие показатели подключений – в Северном управленческом округе, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – К сегодняшнему дню тепло на его территориях получает 99,3% домов и 98% соцкультбыта.

В Екатеринбурге тепло подается в 10% жилого фонда и в 19% учреждений социальной сферы. Кстати, мы публиковали подробную информацию о том, кому дадут тепло в первую очередь, а кому – во вторую и в третью.