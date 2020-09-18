Прокуратура Екатеринбурга проверит третьеклассника, который терроризирует школу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура решила проверить ситуацию с третьеклассником, который терроризирует школу №74 Екатеринбурга. Девятилетний Сережа Сорокин [имя и фамилия изменены – прим. ред.] только с начала этого года избил нескольких детей. Он постоянно приносит с собой на уроки нож и даже изготовленные заточки из карандашей.

Мальчика отказываются отчислять из школы, хотя по его вине из учебного заведения уволились сразу четыре классных руководителя.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения в сфере профилактики антиобщественного поведения среди подростков, предупреждения и пресечения совершения ими правонарушений и преступлений, эффективности и качеству проведения указанной работы в учреждении, в том числе будет установлено, привлекался ли к данной работе школьный психолог, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также ведомство проверит, как на эту ситуацию среагировали органы опеки. Кстати, ситуацией уже заинтересовался следственный комитет.