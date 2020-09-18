У екатеринбурженки IT-мошенники украли 342 тысячи Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 сентября в полицию Екатеринбурга обратилась 56-летняя женщина, которая рассказала, что у неизвестные украли у нее 300 тысяч рублей, хранившиеся на банковских картах. Она объяснила, что накануне, 11 сентября, ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. По его словам, личный кабинет женщины кто-то взломал – и пытается списать с нее деньги.

- После этого звонивший сообщил, что на номер женщины поступят коды активации, которые она должна будет ему озвучить, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – При этом незнакомец заверил гражданку, что данная мера необходима для защиты ее средств от преступных посягательств неизвестных лиц.

На телефон женщины по СМС пришли пароли, которые она передала звонившему. Так с ее карты списалось почти 342 тысячи рублей.

Сейчас полицейские расследуют уголовное дело по факту кражи и устанавливают личности мошенников.