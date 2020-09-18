Проспект Ленина в Екатеринбурге зажгли оранжевыми фонарями

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В ночь с 17 на 18 сентября центральная часть проспекта Ленина, от Московской до Бажова, оделась в оранжевые огни. Праздничную иллюминацию в рамках Всемирного дня безопасности пациентов и в знак уважения и благодарности всем медработникам устроили администрация города вместе с ООО «МТ Электро».

Фонари на конструкциях освещения горели с 19:00 17 сентября до 6:00 18 сентября.

Напомним, Всемирный день безопасности пациентов был объявлен Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2019 году. В России мероприятия проводятся при поддержке Минздрава РФ и Росздравнадзора.