На Урале арестовали автопарк из-за долгов по налогам

На Урале у автошколы арестовали автопарк из-за долгов по налогам Фото: Алексей БУЛАТОВ

У автошколы в Верхней Салде, что в Свердловской области, судебные приставы арестовали целый автопарк из-за долгов по налогом. Администрация не выплатила больше 800 тысяч рублей. Поэтому судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство, администрацию школы об этом уведомили. но долги так и не были выплачены.

- В рамках применения мер принудительного исполнения в отношении автотранспорта, принадлежащего автошколе, судебным приставом составлены акты описи и ареста имущества, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Арестовано пять автомобилей: три машины марки «ВАЗ-2114», «Лада Калина» и Škoda Fabia.

На все автомобили автошколе ограничили права пользования, а также предупредили администрацию, что, если он будут ими пользоваться, им грозит уголовная ответственность. Однако если долг не будет погашен, машины пустят с молотка.