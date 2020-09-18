В Краснотурьинске два отдела мэрии ушли на самоизоляцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске сразу два отдела администрации ушли на самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом на заседании Думы сообщил глава Краснотурьинского ГО Александр Устинов.

- Вышли сейчас на самоизоляцию полностью весь отдел капитального строительства администрации города и полностью все управление по экономике администрации ГО Краснотурьинск, - передает слова мэра портал «Вечерний Краснотурьинск».

По его словам, всего дома сейчас находятся 13 сотрудников мэрии. Это люди первого контакта, коронавирус у них не подтвержден, но они выдерживают необходимое время инкубации. «Если через восемь дней они получают отрицательный результат, то они вернутся на работу», - заверил мэр.