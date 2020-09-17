С начала осени в Свердловской области 10 человек погибли, попав под колеса автомобилей

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области увеличилось количество ДТП с участием пешеходов. С начала осени в регионе сотрудниками госавтоинспекции зарегистрировано 37 таких ДТП. В них погибли десять уральцев. В том числе, в результате аварии, скончался один ребенок. Еще 30 человек, в том числе 9 детей, получили различные травмы

- Автоаварии происходят как по вине самих пешеходов, нарушающих Правила дорожного движения и пренебрегающих элементарными мерами безопасности при переходе дороге, так и по вине водителей, которые не предоставляют преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

По данным госавтоинспекторов, только накануне по области произошло три ДТП с участием пешеходов. Все они зарегистрированы в темное время суток. При этом, отмечают в госавтоинспекции, на одежде пешеходов - участников ДТП, отсутствовали световозвращающие элементы.

Так, в Талице водитель автомобиля «Лада» допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. С тяжелыми травмами ее госпитализировали в больницу, где она скончалась.

Также накануне на 54 километре автодороги «Екатеринбург-Полевской» водитель автомобиля «Mitsubishi» сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. 46-летний мужчина был доставлен в больницу диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом височной кости.

Еще одна авария произошла в Кушве. Водитель автомобиля «Nissan» допустил наезд на пьяного мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. 42-летний пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму живота.

- Госавтоинспекция Свердловской области призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и мер безопасности при участии в дорожном движении. Размещение на одежде световозвращающих элементов обезопасит пешехода на дороге, сделав его заметнее для водителей с большего расстояния, что даст водителю возможность принять меры для недопущения наезда на пешехода, - добавили в УГИБДД по Свердловской области.