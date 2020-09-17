СК заочно арестовал екатеринбуржца, атаковавшего здание Российского центра науки в Киеве

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Екатеринбуржца, напавшего вместе с националистами на здание Российского центра науки в Киеве, по решению суда сегодня заочно арестовали. Как сообщает Главное следственное управление СК РФ, 24-летний Юрий Изотов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой).

По версии следствия, два года назад 18 февраля обвиняемый принял участие в антироссийской акции, организованной руководителем «Организация украинских националистов» Николаем Коханивским. Во время нее Юрий Изотов в числе других участников забросал здание, считающееся дипломатическим учреждением, камнями и другими предметами.

- Он нарушил нормальный режим работы российского учреждения и причинили крупный материальный ущерб. Указанные действия нападавшими были совершены в целях осложнения отношений между Россией и Украиной, - рассказали в Главном следственном управлении СК РФ.

Суд рассматривал дело Юрия Изотова без его участия, так как он скрывается заграницей. Ранее его объявили в международный розыск. Напомним, что Юрий Изотов был широко известен в кругах общественников уральской столицы. Его часто можно было встретить на акциях движения «Екатеринбург – за свободу». Столицу Урала он покинул в 2016 году.