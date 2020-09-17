За три дня в Екатеринбурге включили отопление в 885 жилых домах

Подключение потребителей пройдет в два этапа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Урала три дня назад, 15 сентября стартовал отопительный сезон. В мэрии рассказали, о результатах подключения отопления. По данным администрации, в три часа дня,17 сентября отопление уже включено в 175 детских садах, 82 школах, 59 объектах здравоохранения, 14 учреждениях культуры и 885 жилых домах.

Напомним, что подключение потребителей пройдет в два этапа. Первый продлится с 15 по 22 сентября. За это время батареи станут горячими в домах, находящихся в центре, в микрорайонах Заречный, Визовский, Сортировка, ЖБИ и Синие камни.

Второй этап пройдет с 23 по 30 сентября. Тепло дадут домам в микрорайонах Парковый, Пионерский поселок, Ботаника. Подробный график подключения отопления смотрите здесь.