Минтранс разработал ПДД для владельцев самокатов и гироскутеров: изменится ли ситуация

Пешеходов и владельцев самокатов могут разделить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный Минтранс разработал правила движения на городских улицах для владельцев самокатов, сигвеев и гироскутеров. Их предлагают отнести к средствам индивидуальной мобильности, а их хозяев перестанут считать пешеходам. Об этом сообщает телеканал ОТВ.

После принятия правил будет введен запрет на управление таким средством передвижения в нетрезвом виде. При движении на тротуаре скорость ограничат до 20 километров в час. Отдельные ограничения в правилах прописаны для детей и подростков. Так, к примеру, ребенок до семи лет сможет кататься только в сопровождении родителей.

Игорь Упоров, президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов, автоэксперт Игорь Упоров:

- Можно что принять, но работать это не будет, если не обеспечить строительство отдельных дорог для велосипедистов, для сигвеев и самокатов, - рассуждает эксперт. – Люди как ездили по дорогам и тротуарам, так и дальше будут ездить.

По словам Игоря Упорова, в этом вопросе нужно идти европейским путем: либо на проезжей части выделять отдельные полосы, либо переходном тротуаре. Именно разделение потока пешеходов, автомобилей и людей со средствами индивидуальной мобильности поможет избежать тяжелых аварий.