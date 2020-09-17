Вызывайте врача на дом: власти Екатеринбурга посоветовали не ходить в поликлиники

Власти Екатеринбурга посоветовали не ходить в поликлиники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга посоветовало горожанам не ходить в поликлиники, чтобы не подвергать здоровье опасности и не создавать очередей. Вместо этого лучше вызвать врача на дом.

- В настоящее время в уральской столице наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и регистрируются отдельные случаи коронавируса у детей, - отметили в Горздраве. – С началом учебного года повышенная настороженность со стороны родителей и педагогов вызвала массовое обращение за помощью в поликлиники.

По данным специалистов, самое пиковое время в больницах – утро понедельника. Чтобы вызвать врача на дом, нужно позвонить в колл-центр поликлиники. Врач придет домой, либо ребенка запишут в кабинет неотложной помощи.

Кабинеты «неотложки» работают всю неделю, включая выходные и праздничные дни: в субботу и воскресенье с 08:00 до 15:00, а с понедельника по пятницу – с 08:00 до 20:00.