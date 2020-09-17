На Урале пьяного водителя, насмерть сбившего школьницу, отправили под арест

Фото: ГИБДД по Краснотурьинску

Поздним вечером 12 сентября в Волчанске, что в Свердловской области, произошла настоящая трагедия – пьяный водитель Volkswagen Touareg не справился с управлением и сбил 15-летнюю девочку. Она погибла на месте.

- По предварительным данным, пять подростков шли в районе перекрестка, когда автомобиль мчался на полной скорости на них. Подростки кинулись врассыпную, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Однако школьница не успела увернуться, автомобиль ее сбил.

После ДТП водитель сразу же уехал с места происшествия, но его разыскали инспекторы ГИБДД в течение часа. Оказалось, что в отношении водителя в Карпинском отделе УФССП России по Свердловской области находится на исполнении 14 производств за превышение скорости.

- Суд в том числе на основании заключения прокурора города Аржаховского избрал водителю меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 13 ноября, - добавили в прокуратуре.