Во время Ural Music Night перекроют проспект Ленина

Движение от Карла Либкнехта до Мамина-Сибирка закроют максимум на час Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 18 сентября, в Екатеринбурге пройдет долгожданное мероприятие – фестиваль Ural Music Night. Изначально его должны были проводить еще летом, но из-за пандемии коронавируса пришлось перенести сроки. Площадками для выступления музыкантов со всей России станут порядка 50 общественных пространств – от баров до театров и парков.

Вместе с тем, традиционно, власти перекроют часть проспекта Ленина, чтобы сделать из проезжей части пешеходную зону. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе мэрии.

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- На совещаниях говорилось о перекрытии с 00:00 до 01:00 минут на 30 или час участка на проспекте Ленина от Карла Либкнехта до Мамина-Сибиряка, - объяснили в мэрии.

Кстати, для удобства мы составили для вас большой текст с афишей фестиваля, включив в него все самые крупные площадки города и всех самых интересных музыкантов. Программу можно почитать здесь.