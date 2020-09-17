Пустят ли без справки в школу ребенка, переболевшего ОРВИ: отвечают в управлении здравоохранения Екатеринбурга

В Екатеринбурге с начала учебного года COVID-19 был выявлен у нескольких детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городском управлении здравоохранения отмечают подъем заболеваемости ОРВИ среди детей. Кроме того было зафиксировано несколько отдельных случаев заражения COVID-19 у детей. Этим специалисты объясняют очереди, которые образовались на неделе в поликлиниках Екатеринбурга.

- С началом учебного года повышенная настороженность со стороны родителей и педагогов вызвала массовое обращение за медицинской помощью в детские поликлиники. Пиковое время для обращения – утро понедельника, - уточняют в пресс-службе Управления здравоохранения Екатеринбурга. - Для решения сложившейся ситуации в Управлении здравоохранения Администрации Екатеринбурга проведено межведомственное совещание с главными врачами муниципальных медицинских учреждений, врачами школьно-дошкольных отделений.

На совещании было отмечено, что несмотря на ситуацию с коронавирусом, школы и детские сады города по-прежнему должны пользоваться санитарными правилами, действующими еще с 2010 года, а также теми правилами, что были введены в июне 2020 года.

- Если ребенок заболел дома и у него наблюдаются признаки ОРВИ, общее недомогание, то родителям не надо отправлять ребенка в школу или садик, а необходимо вызвать врача на дом, позвонив в колл-центр поликлиники, - уточняют в Управлении здравоохранения города. - К ребенку направят врача на дом или запишут в кабинет неотложной помощи. Кабинеты неотложной помощи работают всю неделю, включая выходные и праздничные дни: в субботу и воскресенье с 8.00 до 15.00, а с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00.

Когда ребенок поправится, ему выдадут справку о том, что теперь он снова может посещать школу или садик.

- Если ребенок не посещал школу несколько дней, у него отсутствуют признаки ОРВИ и родители с детьми не обращались за медицинской помощью в поликлиники, то он может посещать школу или садик без справки о состоянии здоровья, - добавляют специалисты. - Учитывая озабоченность педагогов и возможных непредвиденных рисков распространения инфекций, медицинский работник школы вправе осмотреть ребенка и выдать справку об отсутствии заболевания непосредственно в медицинском кабинете образовательного учреждения.