«Парни били, а девочки снимали на телефон»: в Реже школьники жестоко избили сверстника

Следователи уже поговорили с избитым парнем и учителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже несколько 13-летних подростков избили 14-летнего школьника. Теперь в этой истории разбираются следователи. Как рассказали в пресс-службе регионального СК, все произошло 9 сентября в одной из местных школ.

- Предварительно установлено, что конфликт с применением физического насилия произошёл во внеучебное время в парке, располагающемся за пределами территории школы, - рассказали в ведомстве.

Поводом к избиению стал конфликт между пострадавшим и его обидчиками.

Следователи уже поговорили с избитым подростком, его родителями и учителями. Также СК выяснит, могли ли педагоги предотвратить произошедшее.

- Его мама сначала не хотела писать на этих подростков заявление. Но когда они его били, девочки снимали происходящее на телефон. Потом выложили этот ролик в Интернет (сейчас он уже удален). Так о произошедшем все узнали, - рассказал один из учителей школы, попросивший не указывать его имени.

Впрочем некоторые учащиеся школы, где все произошло, уверяют, что школьника не избивали толпой. Якобы двое подростков дрались один на один.

Теперь в произошедшем предстоит разобраться следователям.

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