«Он растоптал нашу семью»: мать убитой девушки потребовала на суде смертную казнь для уктусского стрелка

Уктусский стрелок разрушил жизнь двух семей Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 сентября 2020 года в Свердловском областном суде прошли прения стороны во время заседания по процессу «уктусского стрелка» Алексея Александрова, которого обвиняют в убийстве двух девушек - Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой.

Девушек расстреляли на склоне горы Уктус в Екатеринбурге 25 августа 2018 года. Убийцу искали больше года. Подозреваемого – инженера Завода имени Калинина 35-летнего Алексея Александрова удалось поймать только в ноябре 2019 года.

Матери убиты девушек принимают участие во всех заседаниях судебного процесса. На днях они потребовали компенсацию в размере 10 миллионов рублей на каждую семью. А сегодня мама Ксении Солтановой потребовала смертной казни для обвиняемого в убийстве ее дочери.

Прокуратура со своей стороны просит суд отправить Александрова за решетку до конца жизни.

Мать Солтановой рассказала, на какие мучения преступник обрек ее семью.

- Александров посягнул на самое главное – право жизни. Он убил двух девушек, которые были в расцвете сил, должны были выйти замуж, родить детей, а нам – внуков. Наша дочь – Солтанова Ксения окончила институт с красным дипломом, была зачислена на экономический факультет одного из московских вузов, была активным членом общества, - рассказывает мать убитой девушки. – Для нашей семьи гибель дочери – это непоправимая потеря, выразившаяся в нравственных и физических страданиях. Из-за стрессов у меня начались проблемы со здоровьем.

По словам женщины, они не может работать, так как у нее часто бывают сердечные приступы, скачет давление, ее преследуют головные боли и бессонница.

- Александров не только убил ни в чем не повинных девушек. Он длительное время скрывался от органов следствия, чем повлек наши семьи на еще большие страдания. ОН растоптал жизни наших семей.

Отметим, что сам Александров ранее полностью признал вину.

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