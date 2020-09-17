На станции Богданович завершается ремонт вокзала и пассажирской платформы

Фото: предоставлено СвЖД

Ремонт железнодорожного вокзала и второй пассажирской платформы на станции Богданович, который СвЖД ведет в рамках программы по обновлению инфраструктуры пригородного комплекса, завершается. Окончание работ запланировано на конец сентября.

Здание вокзала обновили и покрасили в ярко-желтый цвет. В ближайшее время на объекте будет смонтирована новая система пожарной сигнализации.

На пассажирской платформе №2 рабочие заканчивают капитальный ремонт: устанавливают боковые бетонные блоки, укладывают покрытие из тротуарной плитки, на котором, для удобства маломобильных пассажиров, предусмотрены наземные тактильно-контрастные указатели. В результате процесс высадки/посадки в поезда станет комфортнее и безопаснее.

Фото: предоставлено СвЖД

Также до конца осеннего сезона по программе обновления пригородной инфраструктуры СвЖД планирует завершить капитальный ремонт пассажирских посадочных платформ на станциях Маслянская, Чусовская, о.п. 9 км. Еще на 19 платформах будет проведен ремонт покрытия, ограждений и подпорных стенок. Новая пожарная сигнализация появится на вокзалах Верх-Нейвинск, Геологическая и в пассажирских зданиях на станциях Таватуй, Кишерть, Кукуштан. Уже установлена новая пожарная сигнализация на вокзале Верещагино и в пассажирских зданиях на станциях Кез и Чепца, проведена модернизация санитарных комнат с ремонтом инженерных сетей и установкой нового оборудования на вокзалах станций Верхнекондинская, Кунгур, Верх-Нейвинск.

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Ежедневно по станции Богданович проходят 26 пассажирских и 20 пригородных поездов. Пассажиропоток вокзала составляет в среднем 1,2 тыс. человек в сутки.