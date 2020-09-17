Уральские таможенники перехватили партию нелегальных таблеток, обуви и одежды

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург партию нелегальных лекарств, обуви и одежды Reebok. На них отсутствовала маркировка. Всего на российско-казахской границе перехватили две фуры с товарами. Согласно сопроводительным документам, они направлялись из Республики Кыргызстан в столицу Урала.

Ущерб от нелегальной одежды составил 1,2 миллиона рублей.

- В грузовом отделении второго автофургона выявлены более килограмма БАДов в саше и лекарственных средств торговых марок «Аспирин» и «Беталок» в таблетках, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Вместе с ним нарушитель перевозил 98 пар женских сапог и ботинок.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В итоге, в отношении немаркированных товаров возбуждены два дела об административных правонарушениях. Теперь нарушителям грозит лишение свободы до двух лет со штрафом до 80-ти тысяч рублей.