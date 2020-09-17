Умные камеры сгенерируют ролики с прокатами райдеров в новом скейтпарке с помощью мобильного интернета

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 запустил систему автоматической генерации видеороликов с технологией 4G-Cam в скейтпарке торгового центра МЕГА. Умные камеры распознают лица райдеров и смонтируют индивидуальные видео с трюками для всех, кто зарегистрировался в сети 4G-WiFi и загрузил свое фото на сайт. Работу системы обеспечивает высокоскоростной мобильный интернет.

12 сентября в ТЦ МЕГА открылся крытый скейтпарк площадью в 1000 кв.м. Кроме возможности тренироваться на профессиональных фигурах и оттачивать мастерство в любую погоду все райдеры получат возможность зафиксировать на видео лучшие моменты своих заездов и протестировать новую технологию 4G-Cam. Чтобы получить готовый ролик, достаточно на месте подключиться к 4G-WiFi от Tele2, зарегистрироваться и загрузить свое фото на сайт, а после катания выбрать визуальный стиль, в котором будет смонтировано видео. Система умных камер распознает лицо райдера и соберет в одном видео лучшие моменты заезда. Синхронизацию данных между умными камерами обеспечивает сеть 4G от Tele2.

Фото: предоставлено Tele2

Елена Зиновьева, директор департамента маркетинга Tele2 «Урал»:

«Tele2 активно работает над улучшением качества сети, поскольку ключевое направление нашей деятельности - предоставлять высокоскоростной 4G там, где находятся наши клиенты. Проект, реализованный в партнерстве с новым скейтпарком, позволяет каждому на личном опыте оценить качество мобильного интернета. Технология высокоскоростной передачи видео между камерами и системой 4G-Cam на базе нашей сети 4G обеспечат каждого участника уникальным роликом, который продемонстрирует миру мастерство катания».

Записать видео из скейтпарка в ТЦ МЕГА можно с 18.09.2020 по 11.10.2020 по пятницам с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 14.00 до 20.00.